Covid, in Slovenia il tasso di positività sale al 62,9%

Ansa

Nelle ultime 24 ore in Slovenia si sono stati registrati 4.967 nuovi casi di Covid a fronte di 7.901 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta quindi al 62,9%. La pressione sugli ospedali, tuttavia, rimane sotto controllo, con 566 pazienti ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente, dei quali 158 (+2) in terapia intensiva. Il numero dei contagi cresce vertiginosamente, sia su base giornaliera che nella media settimanale.