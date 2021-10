Covid, in Russia altri 929 morti nelle ultime 24 ore

Afp

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid. Si tratta del valore più alto in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus, ripreso dalla Tass. Stando al centro, in Russia nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 25.133 nuovi casi di Covid.