Covid, in Russia 968 morti in 24 ore: il massimo da inizio pandemia

Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 968 decessi dovuti al Covid, il massimo in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo riferisce la Tass citando il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Secondo i dati del centro, in Russia nell'ultima giornata si sono contati 29.362 nuovi casi di Covid, il massimo mai visto dal 24 dicembre secondo la Tass.