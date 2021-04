Covid, in Olanda revocato il coprifuoco introdotto a gennaio

Il coprifuoco introdotto nei Paesi Bassi il 23 gennaio, per rallentare la diffusione del coronavirus, è stato revocato. La misura prevedeva di non poter uscire di casa dalle 21, orario poi posticipato alle 22, fino alla mattina. Dopo mesi di restrizioni gli olandesi potranno anche fare di nuovo acquisti alla vecchia maniera, senza essere obbligati a prendere un appuntamento. Inoltre sono riaperti bar e ristoranti anche se solo in esterno.