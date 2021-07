Covid, in migliaia protestano in Francia contro le nuove misure

Ansa

Oltre centomila persone hanno manifestato in Francia contro l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i lavoratori di cura e sanitari e contro la richiesta di green pass per accedere a ristoranti e altri luoghi. A Parigi la marcia è stata guidata dall'estrema destra, sullo slogan "libertà" e con cartelli contro la "dittatura sanitaria" e il presidente Emmanuel Macron. Proteste sono state organizzate anche a Strasburgo, Lille e Montpellier.