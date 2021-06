Covid, in migliaia protestano a Londra contro il lockdown

Afp

Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra per protestare contro le misure del lockdown anti-Covid. L'allentamento delle restrizioni in Gran Bretagna era previsto per il 21 giugno, ma l'aumento dei casi dovuta all'emergenza della variante Delta ha spinto il governo a rinviare i piani di almeno quattro settimane. I manifestanti hanno marciato lungo Hyde Park, verso il Parlamento, per chiedere la fine delle restrizioni.