Covid, in Gran Bretagna nuovo picco di casi: 93.045 in 24 ore

Ansa

Nuovo picco di casi di coronavirus in Gran Bretagna per il terzo giorno consecutivo. Il Paese, alle prese con la diffusione della variante Omicron, ha registrato 93.045 positivi nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati anche 111 decessi. Sono invece 7.611 i ricoverati, 875 dei quali in terapia intensiva.