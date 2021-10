Covid, in Gran Bretagna meno di 40mila casi: prima volta dopo 12 giorni

Afp

In Gran Bretagna sono stati registrati 39.962 nuovi casi giornalieri di Covid, quasi 5mila in meno rispetto al giorno precedente. I contagi scendono così sotto quota 40mila per la prima volta negli ultimi 12 giorni. In calo anche i decessi, per il secondo giorno di fila, che si assestano a 72 (contro i 135 di sabato). Resta stabile il numero dei ricoveri in ospedale (8.238).