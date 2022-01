Covid, in Gran Bretagna 81.713 casi in 24 ore: calo del 33% in 7 giorni

Ansa

Scende ancora il numero di nuovi casi di Covid-19 in Gran Bretagna. Venerdì 14 gennaio i contagi quotidiani sono stati meno di 100mila per la prima volta in tre settimane. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 81.713, pari a un calo di circa il 33% rispetto alla scorsa settimana. Il Paese aveva superato i 200mila casi il 4 gennaio, e da allora ho registrato un progressivo calo dei contagi.