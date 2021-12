Covid, in Gb 91mila contagi nelle ultime 24 ore

Ansa

Si stabilizzano attorno a quota 90mila (91.743 nelle ultime 24 ore su circa 1,5 milioni di tamponi giornalieri) i contagi da Covid in Gran Bretagna, alimentati da qualche settimana ormai soprattutto dall'impennata dei casi dovuti alla variante Omicron. In leggero calo i morti (44) e in frenata anche il rimbalzo dei ricoveri negli ospedali..