Covid, in Gb 54.990 nuovi casi in 24 ore: superati i 75mila morti

Per il sesto giorno consecutivo la Gran Bretagna registra oltre 50mila nuovi contagi da Covid-19 nell'arco delle 24 ore. Il dato di domenica è di 54.990 casi, in calo rispetto al picco di quasi 58mila fatto segnare sabato. Il numero dei decessi è di 454, in lieve aumento rispetto ai 445 delle 24 ore precedenti. Il totale delle vittime supera quota 75mila (75.024).