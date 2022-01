Covid, in Francia Super Green pass in vigore da lunedì

Afp

Lunedì 24 gennaio in Francia entra in vigore il "pass vaccinale", l'equivalente del Super Green pass italiano. Il nuovo certificato prende il posto del "pass sanitario", che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo. Lo ha detto il primo ministro Jean Castex. Il "pass vaccinale" servirà per accedere a cinema, ristoranti, eventi sportivi, musei e concerti.