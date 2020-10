Covid, marea di contagi in Francia (oltre 30mila) e in Gran Bretagna (19mila)

C'è un nuovo picco di contagi in Francia, dove per la prima volta in un solo giorno vengono segnalati 30mila nuovi positivi al Covid. Il ministro della Salute ne ha annunciati 30.651, con un tasso di positività che arriva al 12,6%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 88 (in totale sono 33.125 dall'inizio della pandemia), mentre in rianimazione sono occupati 1.750 letti. Situazione critica anche in Gran Bretagna, con quasi 19mila contagi.

Mentre Londra passa alla categoria di allerta "alta" per il Covid-19, il Regno Unito introduce una quarantena obbligatoria di 14 giorni per gli arrivi dall'Italia. Era stato da poco pubblicato il bollettino quotidiano italiano sui nuovi contagi, quando il ministero dei Trasporti britannico ha annunciato la rimozione di Italia, Vaticano e San Marino dalla lista del cosiddetto "travel corridor", che consentiva spostamenti senza autoisolamento.

E l'Istituto Robert Koch, in Germania, ha inserito la Campania e la Liguria nelle zone a rischio per il coronavirus, spiegando che dal 17 ottobre saranno sconsigliati i viaggi non necessari in queste regioni. L'allerta "alta" per Londra, pari al secondo livello su tre, entra in vigore sabato: saranno vietati le riunioni con amici in casa e i raduni all'aperto di più di sei persone, verrà scoraggiato l'uso dei trasporti pubblici, ma le attività commerciali rimarranno aperte; ristoranti e pub, però, dovranno chiudere alle 22.

La Francia ha toccato un record giornaliero superando la soglia dei 30mila casi: in un solo giorno sono stati registrati 30.621 nuovi contagi e 88 morti. Nel chiarire i dettagli delle restrizioni annunciate da Emmanuel Macron, il ministro dell'Interno ha spiegato che saranno 12mila gli agenti incaricati ogni notte di verificare il rispetto del coprifuoco a Parigi e nelle altre otto citta' interessate. Per quanto riguarda le sanzioni invece, ha spiegato Gèrald Darmanin, si tratta di "una multa di 135 euro, cioè la stessa di quella del lockdown, e in caso di recidiva, dopo tre volte, la possibilità di sei mesi di carcere e 3.750 euro di multa".

In Spagna oltre 13mila casi in 24 ore Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato oggi 13.318 nuovi casi di infezione da coronavirus, 6.603 diagnosticati nelle ultime 24 ore e 140 decessi. Il direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, Fernando Simón, ha indicato che: "La Spagna si sta stabilizzando, ma le differenze territoriali sono importanti. La Navarra è la comunità più colpita con 800 casi ogni 100.000 abitanti, come riferisce El Pais. Questa sera entrerà in vigore l'ordine della Generalitat di chiudere bar e ristoranti per due settimane in Catalogna. La Giunta de Castilla y León confinera' Salamanca da questo sabato, avendo raggiunto 504 casi ogni 100.000 abitanti, con un livello di terapia intensiva occupata al di sopra del 35%. "Non possiamo normalizzare cifre cosi' elevate di incidenza accumulate. La nostra media nazionale quadruplica la soglia di infezioni ad alto rischio. La situazione e' preoccupante, instabile e fragile. Non possiamo abbassare la guardia", ha avvertito il ministro della Salute, Salvador Illa.