Cina, casi di coronavirus a Qingdao: test per 9 milioni di persone

La Cina ha lanciato una campagna di cinque giorni per completare i test di massa per il Covid-19 su gli oltre 9 milioni di residenti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong. La decisione è stata presa dopo che domenica sono stati accertati 9 nuovi casi di coronavirus. Le infezioni, in base a quanto riferito in una nota dalla Commissione sanitaria municipale, sono state collegate al Qingdao Chest Hospital.