Covid, in Brasile oltre 3mila morti in un giorno

Per la prima volta in Brasile è stata superata la soglia dei 3mila morti di Covid in un giorno. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state infatti 3.149 ed i contagi 99.634. Lo rivelano le autorità sanitarie del Paese. Il bilancio dall'inizio della pandemia sale così a 284.775 morti a fronte di 11.693.838 casi accertati.