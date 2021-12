Covid, in Austria quarantena per i viaggiatori non vaccinati

Afp

Da lunedì solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid potrà entrare in Austria senza restrizioni. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein, spiegando che i vaccinati con due dosi e i guariti dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati, invece, è necessaria una quarantena di 10 giorni prima di poter entrare nel Paese.