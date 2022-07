Covid, in Austria niente quarantena e solo Ffp2 per i positivi

La mascherina andrà indossata anche all'aperto -

Nell'ordinanza si specifica che la Ffp2 va indossata dai positivi anche all'aperto, quando non può essere garantito un distanziamento minimo di due metri, e che deve essere portata correttamente e cambiata regolarmente. Si precisa, invece, che i positivi non potranno accedere a strutture con "persone vulnerabili", come ospedali, asili, scuole elementari. Inoltre, non potranno lavorare persone con un test positivo che per motivi di salute oppure professionali, come per esempio musicisti, non possono indossare una maschera Ffp2.