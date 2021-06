Covid, il vaccino tedesco CureVac è efficace solo al 47% 

Ansa

Il laboratorio tedesco CureVac ha annunciato che il suo principale candidato al vaccino Covid-19 ha mostrato solo il 47% di efficacia, secondo l'analisi di uno studio su larga scala, e in questa fase non soddisfa i criteri richiesti. Il vaccino a mRNA "ha raggiunto un'efficacia del 47% non soddisfacendo i criteri statistici di successo prestabiliti", ha affermato il laboratorio che ha firmato un importante contratto d'ordine con l'Unione Europea.