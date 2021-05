Covid, il Laos registra la prima vittima da inizio pandemia

IPA

Il Laos ha registrato il primo decesso dovuto al Covid-19, perdendo così il suo posto tra i pochi Paesi al mondo a non aver ancora subito un decesso. I media locali riferiscono che la vittima è una donna vietnamita di 53 anni che aveva diversi problemi di salute incluso il diabete e che lavorava in un club di karaoke in un villaggio fuori dalla capitale Vientian.