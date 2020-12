Covid, il Giappone cancella il festival delle sculture di ghiaccio di Sapporo

Ente del Turismo

Per la prima volta in 70 anni, il Festival della neve di Sapporo, previsto in febbraio, è stato cancellato per via dei rischi legati alla diffusione del coronavirus. La rassegna annuale, organizzata per la prima volta nel 1950, è famosa per l'esposizione delle sculture di ghiaccio alte fino a 15 metri, e attrae fino a due milioni di turisti dal Giappone e dall'estero.