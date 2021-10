Covid, i nuovi casi in Gb sfondano quota 50mila

Ansa

Sfondano quota 50mila (52.009 per l'esattezza) i nuovi casi di Covid registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, picco da luglio quando avevano raggiunto anche i 60mila. Resta sotto il livello di guardia il totale dei ricoveri in ospedale (8.100), mentre i morti odierni sono 115, contro i 179 di mercoledì.