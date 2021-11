Covid, i Balcani grande focolaio d'Europa: picco di contagi e morti

Ansa

I Balcani sono interessati da una forte ripresa della pandemia. La Slovenia ha registrato un nuovo record di contagi da coronavirus, con 4.511 nuovi casi. L'emergenza colpisce in particolare Romania e Bulgaria, Paesi con i tassi di vaccinazione più bassi in tutta la Ue. In Romania i contagi sono stati quasi 9mila, in Croazia in 24 ore si sono registrati 6.310 casi, quasi 5mila i contagi in Bulgaria, mentre la Serbia ha registrato 6.126 nuovi casi.