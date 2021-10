Covid, governo Gb verso stretta: ipotesi pass vaccinali

Afp

Il governo britannico si starebbe preparando a una nuova stretta contro il Covid-19 in vista dell'inverno e non esclude neanche l'ipotesi di varare l'obbligo di pass vaccinale. E' quanto scrive l'Observer, che parla di "nuovi dati" allarmanti che spianano la strada a un "Piano B", dopo la fine delle restrizioni in luglio e la recente, vertiginosa impennata dei contagi e di decessi.