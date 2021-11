Covid Germania, terapie intensive al collasso in Sassonia

Ansa

La Sassonia ha raggiunto il limite massimo di sovraccarico gestibile delle terapie intensive per Covid e da venerdì entra in vigore il cosiddetto "freno d'emergenza", con misure obbligatorie di limitazione dei contatti valide solo per i non vaccinati. In Baviera, Turingia e Sassonia gli ospedali sono al collasso e i 3.296 pazienti in terapia intensiva potrebbero essere distribuiti nelle strutture di tutta la Germania il più rapidamente possibile.