Covid, Germania proroga lockdown di 2-3 settimane

In Germania il lockdown, il cui termine scade il 10 a gennaio, potrebbe essere prolungato per altre due o tre settimane. Lo scrive la Bild online, dando notizia del piano su cui starebbero lavorando Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender, in vista del vertice del 5 gennaio. Stando a queste indiscrezioni, rimarrebbe tutto chiuso fino al 24 o addirittura fino al 31 gennaio. Sulle scuole c'è grande disaccordo fra le regioni.