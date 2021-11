Covid, Germania da zona rossa: 40mila casi in un giorno | Trieste, Fedriga: "Per i cortei da noi il più grande cluster"

"Per colpa delle manifestazioni" no Green pass a Trieste "abbiamo avuto il più grande cluster della storia della pandemia in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Punto Zero. "Il problema di queste manifestazioni - ha aggiunto - non è solo il virus che si è diffuso tra alcuni partecipanti ma anche i messaggi deleteri che sono stati lanciati: perché non sono messaggi no Green pass, ma messaggi prettamente no vax".