Covid, Germania: controlli ai confini con Tirolo e Repubblica Ceca

-afp

La Germania controllerà le frontiere con la Repubblica Ceca e il Tirolo per il rischio Covid. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, alla Suddeutsche Zeitung, spiegando: "Il Land della Baviera e la Sassonia hanno chiesto al governo di catalogare la Repubblica Ceca e il Tirolo come zone particolarmente colpite dalla mutazione del virus e di controllare i confini. Decideremo in tal senso".