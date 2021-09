Covid, Gb punta a vaccinare 12-15enni nonostante la contrarietà degli esperti

Afp

Il governo britannico punta a vaccinare contro il Covid tutti gli adolescenti dai 12 ai 15 anni, nonostante il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione abbia chiarito che non è raccomandato. Per questo Downing Street ha chiesto ai suoi principali dirigenti medici dell'Istituto sanitario inglese di formulare una raccomandazione finale, che dovrebbe arrivare entro una settimana.