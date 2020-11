Covid, G20: impegno per una equa distribuzione del vaccino

Ansa

Il G20 si impegna a finanziare un'equa distribuzione dei vaccini, delle cure e dei test per il Covid-19 in modo che i Paesi più poveri non siano tagliati fuori. E' quanto emerge da una bozza del comunicato finale del G20, in cui si spiega inoltre che "il ruolo di una immunizzazione ampia è riconosciuto come un bene pubblico globale".