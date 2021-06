Covid fuggito dal laboratorio cinese, le indagini di Vanity Fair Usa danno ragione a Tgcom24

1) I dubbi degli scienziati - Vanity Fair Usa cita innanzitutto un documento, una vera e propria dichiarazione pubblicata il 19 febbraio 202 da The Lancet, tra le più rispettate e influenti riviste mediche al mondo, secondo cui l'ipotesi della fuga del virus dal laboratorio non ha basi scientifiche ma si basa su teorie xenofobe, no-vax e negazioniste. Tra i primi a dubitare, però, della scientificità di una simile pubblicazione, firmata da 27 scienziati, c'è stato Gilles Demaneuf, analista e scienziato presso la Bank of New Zealand di Auckland, che ha poi condotto un suo studio, "The Good, the Bad and the Ugly: a review of SARS Lab Escapes". Ha innanzitutto scoperto che dal 2004 si sono verificati 4 incidenti nei laboratori in cui si studia la Sars, due dei quali a Pechino. Poi ha sfatato l'idea secondo cui il laboratorio di Wuhan è un unico complesso di massima sicurezza: sono diversi laboratori e solo uno prevede protocolli di massima sicurezza, mentre negli altri sono in vigore protocolli paragonabili a quelli di uno studio dentistico. Demaneuf ha poi iniziato a condividere i suoi studi e le sue analisi con altri scienziati creando un gruppo chiamato DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19) con l'obiettivo dichiarato di studiare in modo scientifico l'origine del coronavirus.

2) Avvertimenti e minacce al Dipartimento di Stato Usa - Alcuni funzionari del Dipartimento di Stato americano sono stati chiaramente invitati a non proseguire indagini sulla fuga del virus dal laboratorio. Un documento interno in possesso di Vanity Fair dimostra come Thomas DiNanno, ex assistente segretario del Bureau of Arms Control, Verification and Compliance del Dipartimento di Stato, ha scritto che il personale di due uffici, il suo e il Bureau of International Security and Nonproliferation, "ha avvertito di non proseguire un'indagine sull'origine del virus perché sarebbe stato come scoperchiare il vaso di Pandora". L'ex direttore dei Centers for Disease Control, Robert Redfield, ha ricevuto minacce di morte da colleghi scienziati dopo aver detto alla Cnn di non credere all'orgine naturale del virus. “Me lo aspettavo dai politici. Non me lo aspettavo dalla scienza", ha dichiarato. In ballo ci sarebbero conflitti di interesse riguardanti sovvenzioni governative a sostegno delle ricerche di virologi intenti a ostacolare le indagini sull'origine del Covid.

3) Indagini sul laboratorio di Wuhan "sconvenienti" - Il 9 dicembre 2020 alcuni funzionari del Dipartimento di Stato si sono riuniti per discutere la missione dell'Oms a Wuhan che avrebbe dovuto garantire accesso a dati, ospedali e laboratori per verificare l'origine del virus. Lo stesso gruppo aveva anche scoperto che tre ricercatori del laboratorio di Wuhan si erano ammalati nell'autunno 2019. Il gruppo decise allora di esercitare pressioni sul governo cinese per consentire indagini approfondite ma ciò che dovevano realmente chiedersi, secondo Vanity Fair Usa, era se quelle indagini le avrebbe mai permesse non solo il governo cinese ma anche quello degli Stati Uniti. Ricerche come quelle che vengono fatte nel laboratorio di Wuhan, partendo dai pipistrelli, vengono fatte anche in altri due soli laboratori al mondo: uno è in Texas e uno in Carolina del Nord. Tra laboratori in tutto il mondo che fanno ricerche correlate e condividono i finanziamenti. Per questo ai funzionari del Dipartimento di Stato è stato espressamente detto di non approfondire le ricerche perché "sconvenienti".

4) Le "censure" di Pechino - All'interno del Dipartimento di Stato Usa divenne chiaro il tentativo di insabbiamento da parte della Cina soprattutto dopo il caso di Li Wenliang, l'oftalmologo di Wuhan che nel gennaio 2020 cercò di avvertire i suoi colleghi che iniziava a girare un tipo di polmonite simile alla Sars. Fu accusato di voler sconvolgere l'ordine sociale, fu costretto a ritirare le sue teorie fino a diventare una sorta di eroe e informatore incompreso dopo la sua morte, per Covid, a febbraio. Il governo cinese poi chiuse il mercato di Huanan, a Wuhan, distrusse campioni di laboratorio e cacciò dal paese diversi giornalisti americani. Le teorie riguardanti la fuga del virus dal laboratorio venivano insabbiate anche sul fronte americano fino a quando l'allora presidente Donald Trump contraddì i suoi stessi funzionari parlando apertamente di questa ipotesi.

5) L'articolo online rimosso - I funzionari del consiglio di sicurezza americano sono venuti a conoscenza di teorie sulla possibile fuga da laboratorio già a gennaio 2020. Allora erano stati due scienziati cinesi a scrivere un articolo online, poi rapidamente rimosso dal governo, in cui si chiedevano come fosse stato possibile che un virus nato nei pipistrelli avesse raggiunto una metropoli di 11 milioni di abitanti nel cuore dell'inverno quando i pipistrelli sono in letargo. Il documento diceva chiaramente che il virus aveva avuto origine in laboratorio e offriva una serie di informazioni sulla mancanza di sicurezza dei laboratori che effettuavano esperimenti sugli animali, avvalorando la teoria della fuga del virus. Veniva citato anche un esperimento del 2015 che dimostrava la capacità di un virus sperimentato sui topi di infettare cellule umane. Proprio il Consiglio di sicurezza americano avviò una serie di studi che portarono alla scoperta di esperimenti fatti sui topi tramite virus che potevano poi arrivare all'uomo.

6) Un virus "preadattato alla trasmissione umana" - Nel frattempo nell'estate del 2020 Gilles Demaneuf, che stava continuando i suoi studi, notò strane attività sul suo computer, attribuendole alla sorveglianza del governo cinese e capendo di essere controllato. Un suo nuovo allenato, però, divenne Jamie Metzl, ex vicepresidente esecutivo della Asia Society ma anche membro dell'Oms che aprì un blog per sostenere le teorie della fuga del virus dal laboratorio. A condividere gli studi arrivò anche Alina Cha, una giovane biologa secondo cui se il virus fosse passato dagli animali agli umani, ci si aspetterebbe di vedere numerosi adattamenti, come avvenne nell'epidemia di Sars del 2002. A Chan, sembrava invece che SARS-CoV-2 fosse già "preadattato alla trasmissione umana", come ha scritto in un documento del maggio 2020.

7) I minatori di Mojiang - Nel 2012 sei minatori che avevano lavorato a Mojiang, nella provincia meridionale dello Yunnan, in una grotta a contatto con un particolare tipo di pipistrelli, si ammalarono accusando tosse, febbre e difficoltà respiratorie (tre di loro morirono). All'epoca non era noto che i coronavirus dei pipistrelli danneggiassero gli esseri umani e studi successivi dimostrarono che alcuni virus presenti nei pipistrelli potevano effettivamente passare all'uomo senza prima passare a un animale intermedio. Si arrivò così a isolare per la prima volta un coronavirus di pipistrello vivo simile alla Sars, scoprendo che esso poteva entrare nelle cellule umane attraverso una proteina chiamata recettore ACE2. Il 3 febbraio 2020, con l'epidemia di Covid già diffusa oltre la Cina, Shi Zhengli e diversi colleghi hanno pubblicato un documento in cui si osservava che il codice genetico del virus SARS-CoV-2 era quasi identico all'80% a quello del SARS-CoV, che ha causato l'epidemia del 2002. Ma hanno anche riferito che era identico al 96,2% a una sequenza di coronavirus in loro possesso chiamata RaTG13, che era stata precedentemente rilevata nella "provincia dello Yunnan". Hanno concluso che RaTG13 era il parente noto più vicino a SARS-CoV-2. Da lì aumentarono i casi di campioni sequenziati e studiati nei laboratori.