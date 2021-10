Covid, Francia: alunni senza mascherine in zone meno colpite

IPA

Via le mascherine per gli studenti delle prime cinque classi delle scuole elementari in 47 dipartimenti francesi su un totale di 101, quelli che risultano attualmente i meno colpiti dal Covid-19. La decisione, presa il 22 settembre, riguarda i dipartimenti del Paese che sono stabilmente sotto la soglia di tasso di incidenza di 50 casi su 100.000 abitanti. In queste scuole, l'alleggerimento delle misure non riguarda gli adulti.