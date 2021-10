Covid, Fmi al G20: "Accelerare sui vaccini ai Paesi in via di sviluppo"

Ansa

"Serve un'azione immediata per aumentare le forniture di vaccini contro il Covid ai Paesi in via di sviluppo. I Paesi del G20 hanno promesso più di 1,3 miliardi di dosi al Covax, ma finora ne sono state consegnate meno di 170 milioni". Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, in vista del G20. "I leader globali devono agire in modo coraggioso - aggiunge - per mettere fine alla pandemia e creare spazio per un'economia più inclusiva".