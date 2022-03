Covid, Fauci: verso vaccino universale in due tappe

E' iniziato il percorso che porterà alla messa a punto di un vaccino universale contro i coronavirus.

Lo ha annunciato il virologo statunitense Anthony Fauci. "Non avremo un vaccino universale al primo colpo - ha detto -. Dobbiamo prima partire da un vaccino che protegga da tutte le varianti per poi arrivare a uno che protegga non solo da SarsCov2, ma anche da SarsCoV1 e altri virus che possono evolvere in infezioni umane".