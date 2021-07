Covid, Fauci: Usa stanno andando nella direzione sbagliata

Ansa

"Gli Usa stanno andando nella direzione sbagliata" per quanto riguarda l'aumento dei casi di Covid in particolare della variante Delta. Lo afferma l'immunologo Anthony Fauci, sottolineando la probabilità che ci sia una "pandemia di non vaccinati". "Se si guarda alla curva di crescita dei contagi - ha osservato - si vede che avvengono tra chi non si è vaccinato e questo è un problema dato che il 50% del Paese non pienamente immunizzato".