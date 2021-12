Covid, Fauci: "Quasi certo che Omicron non sia più grave di Delta"

Anthony Fauci, il primo consigliere medico della Casa Bianca, ha detto in un'intervista all'agenzia Afp di essere "quasi certo" che la variante Omicron del Covid non causi infezioni più gravi della variante Delta. In ogni caso Fauci ha spiegato che ci vorranno "almeno due settimane" per confermare se Omicron sia davvero meno o comunque non più pericolosa.