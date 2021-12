Covid, Fauci: dati Omicron incoraggianti, meno grave del previsto

I dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della variante Omicron del coronavirus sono "abbastanza incoraggianti": lo ha detto lo scienziato Usa Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca. Fauci ha spiegato che "Omicron potrebbe non essere così grave come inizialmente temuto, ma che sono comunque necessari più dati per tracciare un quadro completo del profilo di rischio".