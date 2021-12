Covid, esperto Usa: "Si rischiano un milione di casi al giorno"

Afp

E' un'analisi senza scappatoie quella fatta dal direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, tra i massimi esperti di virologia degli Stati Uniti: "Non possiamo abbassare la guardia, rischiamo un milione di nuovi casi al giorno". Collins, al suo ultimo giorno alla guida dell'istituto, aggiunge: "Lo so che la gente è stanca. Ma il virus non è stanco di noi, sta trovando il modo di cambiare ogni paio di mesi, di diventare più contagioso".