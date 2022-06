Covid, esperti Fda: vaccino Pfizer sicuro ed efficace su bimbi sotto i 4 anni

Gli esperti americani della Food and drug administration hanno giudicato "sicuro ed efficace" il vaccino della Pfizer contro il Covid per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni di età.

I dati mostrano una copertura all'80%. In un altro documento, gli esperti hanno dato una valutazione simile anche per i vaccini Moderna per i bambini dai 6 mesi di età ai 5 anni, e per i ragazzini tra i 5 anni e i 17 anni.