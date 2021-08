Covid, emergenza sanitaria a Tokio a 3 giorni da inizio Paralimpiadi

A 3 giorni dall'apertura delle Paralimpiadi di Tokyo, la capitale giapponese è nel mezzo di un'emergenza sanitaria a causa dell'espansione dei contagi da Covid, più che triplicati rispetto al 23 luglio. Una situazione ancora peggiore riguarda i casi in terapia intensiva, oltre quattro volte i numeri di un mese fa, con numerosi pazienti costretti a curarsi nelle proprie abitazioni per via delle criticità delle strutture ospedaliere.