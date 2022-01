Covid, Ema valuta autorizzazione per il farmaco orale di Pfizer

Ansa

L'Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale antivirale per via orale di Pfizer Europe. "Paxlovid riduce la capacità del virus che causa il Covid di moltiplicarsi nell'organismo", spiega in una nota l'Agenzia del farmaco europea. La domanda presentata è per il "trattamento da lieve a moderato in pazienti adulti e adolescenti ad alto rischio di progressione verso forme gravi di Covid".