Covid, Ema: in corso valutazione vaccino Moderna, si decide il 6 gennaio

L'Agenzia europea del farmaco ha reso noto che la richiesta per l'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna è attualmente in corso e potrebbe essere conclusa in una riunione straordinaria dell'Ema il 6 gennaio 2021. L'Ema organizzerà un secondo incontro pubblico l'8 gennaio 2021 per informare i cittadini europei sulla valutazione, l'approvazione e il lancio di nuovi vaccini Covid-19.