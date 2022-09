Covid, Ema: "Contagi in calo, ma prepararsi a una nuova ondata"

I dati raccolti dall'Ecdc sul Covid-19 mostrano che nelle ultime settimane c'è stato un calo nei numeri totali di casi e decessi in Europa.

"In ogni caso, come approccio ottimale, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con i trend mostrati dal virus nei due anni precedenti", ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema. "Omicron BA.5 è ancora dominante - ha aggiunto - ma dobbiamo sempre stare attenti ad altre varianti, come BA4.6 che si sta diffondendo velocemente" negli Usa ed è stata rilevata in Europa. "Ema - ha spiegato Cavaleri - monitora come variante di preoccupazione anche BA2.75".