Covid, Ecdc: nessun impatto in Europa dall'ondata cinese

Non si prevede che "l'ondata di casi Covid in Cina influirà sulla situazione epidemiologica nell'Unione europea".

Ad affermarlo è l'European Centre for disease prevention (Ecdc), secondo cui "le varianti presenti in Cina sono già in circolazione nell'Ue e, in quanto tali, non rappresentano un pericolo per la risposta immunitaria dei cittadini Ue". Gli europei, aggiunge l'Ecdc, hanno inoltre "livelli di immunità e vaccinazione relativamente elevati".