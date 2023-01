Covid, Ecdc: con Kraken valutare smartworking e uso mascherine

Per contrastare la variante XBB.1.5 del Covid, ribatezzata Kraken, è necessario valutare "interventi limitati nel tempo e non farmaceutici come restare in casa in caso di malattia, smartworking, uso delle mascherine e ventilazione degli spazi interni".

Lo riporta l'Ecdc in un documento, dove viene sottolineato che il rischio per la salute causato dalla variante è "basso per la popolazione generale ma da moderato ad alto per le persone vulnerabili".