Covid, Ecdc: "E' partita una nuova ondata in Europa"

"Quello che stiamo vedendo in questo momento segna per noi l'inizio di una nuova ondata diffusa di Covid in tutta l'Unione europea".

Lo ha detto il direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, in audizione alla commissione speciale sul Covid del Parlamento Ue. "Non c'è alcun dubbio che la pandemia non sia ancora finita - ha aggiunto -. E non c'è tempo per l'autocompiacimento perché ci sono ancora molte persone a rischio di grave malattia e che dobbiamo proteggere il prima possibile".