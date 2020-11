Covid e visoni, Lav: "In aumento i focolai negli allevamenti europei"

Ansa

"La marcia del coronavirus prosegue senza sosta negli allevamenti di visoni in Europa, sono in aumento i focolai". E' l'allarme lanciato dalla Lega anti vivisezione: "La situazione è ormai evidentemente fuori controllo, in tutta Europa. I singoli allevatori non sono in alcun modo in grado di garantire condizioni di biosicurezza in queste strutture per gli animali che sfruttano per la produzione di pellicce".