Covid, Dubai: vaccino obbligatorio per chi partecipa agli eventi

ansa

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso che il vaccino anti-Covid sarà obbligatorio per chiunque voglia partecipare a "eventi dal vivo" a partire dal 6 giugno. Lo ha annunciato una portavoce del ministero della Sanità, precisando che l'obbligo riguarderà tutti, turisti e non, che desiderino assistere a mostre, concerti, manifestazioni sportive e attività culturali in generale. La misura varrà anche per le cerimonie di nozze con più di cento persone.