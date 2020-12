Covid, "disco verde" degli esperti Fda al vaccino Moderna

Gli esperti della Food and drug administration statunitense hanno dato il loro "disco verde" all'autorizzazione di emergenza del vaccino di Moderna , con un solo astenuto. Ora tocca allo stesso ente governativo che vigila sui prodotti farmaceutici conferire la sua approvazione, come ha già fatto con il vaccino dell'azienda Pfizer . La commissione indipendente di venti esperti ha concluso che i benefici del vaccino superano i rischi .

Efficacia del 94% - Gli scienziati hanno spianato così la strada alla Fda per l'autorizzazione all'uso di emergenza per le persone dai 18 anni in su. L'autorizzazione è attesa per venerdì. Il vaccino è efficace al 94% nell'ultima sperimentazione clinica, alla quale hanno partecipato 30mila volontari, senza subire gravi effetti collaterali.

L'Ema anticipa il parere al 6 gennaio - Intanto l'Agenzia europea del farmaco anticipa al 6 gennaio il parere sul vaccino anti-Covid di Moderna. Lo rende noto la stessa Ema, precisando che "il comitato, tenuto debito conto dei progressi compiuti, ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile, la propria valutazione". La prima data scelta era il 12 gennaio.