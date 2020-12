Covid, coprifuoco notturno in Marocco per 3 settimane

Afp

Tre settimane di coprifuoco a partire da mercoledì 23 dicembre, in tutto il Marocco, per la pandemia Covid, dalle 21 alle 6 del mattino. Chiusura anticipata alle 20 per negozi, ristoranti e bar. In alcune città come Casablanca, Tangeri e Agadir, il coprifuoco prosegue ormai dal 25 ottobre. In tutto il Marocco, fino all'8 gennaio, sono vietate anche le feste e le riunioni pubbliche e private.