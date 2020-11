Covid, con il nuovo lockdown il Belgio istituisce "il compagno di coccole"

Con la crescita della curva dei casi da Covid-19, il Belgio ha attuato un nuovo lockdown nel Paese, istituendo al contempo la figura del " knuffelcontact " (letteralmente " compagno di coccole "), per dare supporto psicologico alla popolazione. Oltre ai conviventi ogni membro di una famiglia potrà avere un " knuffelcontact ". Questo perché, come ha spiegato il premier Alexander De Croo : "Vogliamo un confinamento, non un isolamento".

Nel caso in cui una persona vivesse da sola, può averne due. Ma per evitare la diffusione dei contagi, bisognerà seguire precise regole. "Ogni membro della famiglia ha diritto a un compagno di coccole. Le famiglie ne possono invitare a casa uno alla volta e quando è presente non si possono ricevere altre visite", è scritto nel sito del governo . Stesso discorso per chi vive da solo: "Oltre al compagno di coccole può invitare un’altra persona, ma mai contemporaneamente".